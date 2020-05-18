У немцев ухудшилось отношение к США на фоне коронавируса, - опрос

Изменение отношения означает, что только 37% немцев по-прежнему хотят более тесных связей с Соединенными Штатами, упав с 50% во время последнего опроса, проведенного в сентябре 2019 года.

При этом каждый четвертый участник опроса сказал, что его мнение о Китае улучшилось. Тем не менее, 71% поддержали мысль о том, что Китай мог бы быть более прозрачным в предоставлении информации во время вспышки COVID-19, чтобы замедлить распространение вируса.

Отмечается, что 36% респондентов выступают за более тесные связи с Китаем, по сравнению с 24% в предыдущем опросе.

"Скептицизм немцев в отношении Соединенных Штатов возрастает, и это тревожная тенденция, которая должна дать политическим деятелям по обе стороны Атлантики пищу для размышлений", - сказала Нора Мюллер, эксперт по международным делам Фонда Кербера.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что половина украинцев недовольны направлением развития страны. Более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".