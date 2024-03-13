Неможливо задовольнити одразу. У Умєрова пояснили, чи є потреба мобілізувати 500 тисяч осіб

"З міркувань безпеки ми не можемо коментувати точної кількості необхідних для залучення людей до Сил оборони. При цьому, 400-500 тисяч є загальними оцінками, які коригуються, залежно від розвитку подій на театрі бойових дій, та які неможливо задовольнити одразу", - пояснили в міністерстві.

Міноборони заявило, що нині триває процес посилення збройних сил, зокрема, необхідний і для того, щоб мати можливість звільнити з війська тих, хто боронить державу з перших днів повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що сьогодні зранку американське видання Financial Times заявило, що Міноборони в коментарі виданню повідомило, що нібито закон про мобілізацію спрямований на заміну 330 тисяч військових, які перебувають на фронті.

Проте вже в вечері видання змінило текст матеріалу, й прибрало інформацію про те, що мобілізація має на меті одномоментно замінити цю кількість військових на фронті.

Законопроект про мобілізацію

Наприкінці січня уряд вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа було запропоновано парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відкликали.

Новий законопроект уже пройшов перше читання. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроекту. Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість поправок стосується аспірантів та спостерігачів за людьми з інвалідністю.

Очікується, що законопроект про мобілізацію буде розглянуто у другому читанні наприкінці березня, але речник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.

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