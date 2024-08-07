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Неможливо стерильно воювати з терористами, - посол Ізраїлю

Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Ізраїль має справу з терористами та змушений протистояти силам, які діють за законами 19 століття. Тому неможливо стерильно воювати з ними, відокремивши від цивільного населення.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Бродський підкреслив, що Ізраїль змушений протистояти силам, які діють за законами 19 століття, перебуваючи у 21 столітті, називаючи це "ситуацією вілли у джунглях".

"Ми не маємо справи зі стандартною загрозою, ми не маємо справу з регулярними арміями, ми маємо справу з терористами. Однією з основних відмінностей терору від війни з регулярною армією є те, що терор діє з гущі цивільного населення. Це те, що відбувається у Газі", - пояснив він.

Посол також зазначив, що Ізраїль завжди прагне мінімізувати збитки серед цивільного населення, поширюючи інформацію про атаки, закликаючи жителів залишити небезпечні райони.

"Мешканці Сектору Газа перебувають у заручниках у руках ХАМАСу, і тому, на жаль, треба визнати, що є цивільні жертви. Звичайно, мені особисто та Ізраїлю загалом шкода кожної невинної людини, яка гине в цій ситуації, але вина лежить на тих, хто тримає цих людей як заручників", - підсумував Бродський.

Війна Ізраїля та ХАМАС

Нагадаємо, 31 серпня у Тегерані було вбито лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію.

Британське видання The Telegraph повідомило, що ізраїльське розвідувальне агентство Моссад для цього завербувало агентів підрозділу КВІР.

Напередодні стало відомо, що Ізраїль відразу після вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії повідомив США, що саме він стоїть за цим діянням.

Також Ізраїль ліквідував оперативника виробничого департаменту військового крила ХАМАС Абеда аль-Зеріеї, який за сумісництвом обіймав посаду міністра економіки радикального руху у Газі.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа