Невозможно стерильно воевать с террористами, - посол Израиля

Бродский подчеркнул, что Израиль вынужден противостоять силам, действующим по законам 19 века, находясь в 21 веке, называя это "ситуацией виллы в джунглях".

"Мы не имеем дела со стандартной угрозой, мы не имеем дело с регулярными армиями, мы имеем дело с террористами. Одним из основных отличий террора от войны с регулярной армией является то, что террор действует из гущи гражданского населения. Это то, что происходит в Газе", - объяснил он.

Посол также отметил, что Израиль всегда стремится минимизировать ущерб среди гражданского населения, распространяя информацию об атаках, призывая жителей покинуть опасные районы.

"Жители Сектора Газа находятся в заложниках в руках ХАМАСа, и поэтому, к сожалению, надо признать, что есть гражданские жертвы. Конечно, мне лично и Израилю в общем-то жаль каждого невинного человека, погибающего в этой ситуации, но вина лежит на тех, кто держит этих людей как заложников", - подытожил Бродский.