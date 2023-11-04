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"Немов SCALPелем пройшлись". Командувач ПС подякував пілотам за удар по Керчі

Фото: командувас ПС ЗСУ Микола Олещук (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук подякував пілотам за успішні удари по Керчі.

Про це заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Олещука в Telegram.

"Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за "Москвою"! А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі судобудівного заводу "Залив" у Керчі", - заявив він. 

Командувач ПС додав, що на території заводу стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ - носій крилатих ракет "Калібр". 

"Молодці, немов SCALPелем пройшлись", - наголосив він. 

Крім того, командувач ПС подякував зенітникам повітряного командування "Схід" за збиті "Іскандери", що летіли у відповідь.

Оновлено. 

Разом з тим речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що корабель, який був уражений в Керчі, ще навіть не брав участь в плаванні. 

"Він проходив якісь там випробувальні роботи остаточні, аби потім вийти і воювати проти нашої держави" , - заявив він. 

Ігнат наголосив, що необхідно дочекатись остаточних результатів - "чи пішов вслід за крейсером "Москва" цей корабель, як зазвичай, відбувається". 

Удари по Керчі

4 листопада ЗСУ завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму. Цю інформацію підтвердили раніше у Стратком ЗСУ. 

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляв, що на суднобудівному заводі в Керчі могло бути влучання в малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт".

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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