"Словно SCALPелем прошлись". Командующий ПС поблагодарил пилотов за удар по Керчи

"Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за "Москвой"! А пока ждем официального подтверждения результатов, еще раз поблагодарю пилотов тактической авиации Воздушных сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи", - заявил он.

Командующий ВС добавил, что на территории завода стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".

"Молодцы, словно SCALPелем прошлись", - подчеркнул он.

Кроме того, командующий ВС поблагодарил зенитчиков воздушного командования "Восток" за сбитые "Искандеры", которые летели в ответ.

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Вместе с тем представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что корабль, который был поражен в Керчи, еще даже не участвовал в плавании.

"Он проходил какие-то там испытательные работы окончательные, чтобы потом выйти и воевать против нашего государства", - заявил он.

Игнат отметил, что необходимо дождаться окончательных результатов - "пошел ли вслед за крейсером "Москва" этот корабль, как обычно, происходит".

Удары по Керчи

4 ноября ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированном Крыму. Эту информацию подтвердили ранее в Стратком ВСУ.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что на судостроительном заводе в Керчи могло быть попадание в малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт".

Детальнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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