RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Словно SCALPелем прошлись". Командующий ПС поблагодарил пилотов за удар по Керчи

Фото: командующий ВС ВСУ Николай Олещук (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил пилотов за успешные удары по Керчи.

Об этом заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Олещука в Telegram.

"Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за "Москвой"! А пока ждем официального подтверждения результатов, еще раз поблагодарю пилотов тактической авиации Воздушных сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи", - заявил он. 

Командующий ВС добавил, что на территории завода стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр". 

"Молодцы, словно SCALPелем прошлись", - подчеркнул он. 

Кроме того, командующий ВС поблагодарил зенитчиков воздушного командования "Восток" за сбитые "Искандеры", которые летели в ответ.

Обновлено. 

Вместе с тем представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что корабль, который был поражен в Керчи, еще даже не участвовал в плавании. 

"Он проходил какие-то там испытательные работы окончательные, чтобы потом выйти и воевать против нашего государства", - заявил он. 

Игнат отметил, что необходимо дождаться окончательных результатов - "пошел ли вслед за крейсером "Москва" этот корабль, как обычно, происходит".

Удары по Керчи

4 ноября ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированном Крыму. Эту информацию подтвердили ранее в Стратком ВСУ.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что на судостроительном заводе в Керчи могло быть попадание в малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт".

Детальнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КерчьКримВоздушные силы УкраиныВойна России против Украины