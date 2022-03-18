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"Немного фантастический сюжет": Подоляк об угрозах Путина применить ядерное оружие

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал угрозы российского президента Путина применить ядерное оружие в ответ на закрытие неба "немножко фантастическим сюжетом". Поскольку война для РФ будет в сто крат более разрушительнее в случае использования такого оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка в интервью изданию Meduza.

"Немного фантастический сюжет. Мы думаем, что все-таки подойдем к мирному соглашению, потому что война для России будет в сто раз разрушительной в случае применения ядерного оружия. В принципе, было бы желание, чтобы европейским политикам перестало казаться, что это очень сильная угроза. Пусть примут какое-нибудь ответственное решение. Закрыли небо - мирные граждане не умирают. Дальше война? Хорошо, война. Но тогда война между армиями, пусть Россия докажет, что умеет воевать. Закройте небо, пусть ребята спустятся на землю", - отметил Подоляк.

Напомним, недавно генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что считает возможным перспективу ядерной войны.

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