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У німецькому Галле закрили головний вокзал через стрілянину біля синагоги

Новини » Надзвичайні події    09.10.2019 - 15:11
У німецькому Галле закрили головний вокзал через стрілянину біля синагоги
Ілюстративне фото (CGTNOfficial/twitter)

В результаті стрілянини біля синаноги загинули дві людини

В німецькому місті Галле закрили головний вокзал у зв'язку з стріляниною біля синагоги, в результаті якої загинули дві людини. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як повідомляється, вокзал незабаром відкриють.

"Головний вокзал у Галле закритий", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в німецькому місті Галле невідомий відкрив стрілянину біля синагоги, в результаті загинули двоє людей. Повідомляється, що ручна граната була кинута на єврейське кладовище. Крім того, один із злочинців стріляв з автомата.

Раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в школі "Дерево життя" в американському місті Піттсбург (штат Пенсільванія) загинули не менше 10 осіб.Напад стався під час щотижневої служби в єврейській синагозі "Дерево життя", на момент нападу будівля була заповнена.

Після цього в інтерв'ю для американських ЗМІ президент США Дональд Трамп заявив, що зловмисник, який розстріляв збір у синагозі в американському місті Піттсбург, завбравши життя 10 людей, заслуговує на смертний вирок.

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