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Поліція Німеччини затримала одного з нападників біля синагоги

Новини » Надзвичайні події    09.10.2019 - 15:21
Поліція Німеччини затримала одного з нападників біля синагоги
Ілюстративне фото (CGTNOfficial/twitter)

Поліція продовжує пошуки

В німецькому місті Галле поліція затримала одного з стріляли біля синаноги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевої поліції в Twitter.

Як повідомляє поліція, один з нападників був затриманий.

"Наші сили заарештували одного людини. Все ще будьте напоготові", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середу, 9 жовтня в німецькому місті Галле невідомі відкрили стрілянину біля синаноги, в результаті чого загинули дві людини. Повідомляється, що ручна граната була кинута на єврейське кладовище. Крім того, один із злочинців стріляв з автомата. Зловмисники втекли на автомобілі.

Крім того, у Галле у зв'язку зі стріляниною був закритий головний вокзал. Однак поліція заявила, що незабаром його відкриють.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті стрілянини в синагозі "Дерево життя" в американському місті Піттсбург загинули не менше десяти осіб.Напад стався під час щотижневої служби в єврейській синагозі "Дерево життя", на момент нападу будівлю було повне.

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