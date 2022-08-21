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В немецком Бундестаге призвали увеличить поставки оружия Украине

Фото: в немецком Бундестаге призвали увеличить поставки оружия Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Бундестаге призывают увеличить поставки вооружения Украине, даже если это временно ослабит немецкое войско.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Депутаты Кристиан Клинк (СДПГ), Сара Нанни (Союз 90/Зеленые) и Александр Мюллер (СвДП) заявили о важности поддержки Украины, которая борется не только за собственную свободу, но и за ценности Европы.

"Агрессивная война России является поворотным моментом, и она также требует открытия новых путей для защиты нашей цели - мирового порядка, основанного на правилах, где правит сила закона, а не закон сильнейшего", - говорится в материале.

Клинк, Нанни и Мюллер выступают за увеличение поставок оружия Украине в долгосрочной перспективе. По их словам поддержка должна включать обучение наших бойцов, поставку боеприпасов и прочее.

Депутаты отмечают, что результат российско-украинской войны будет иметь прямые последствия для Европы, в том числе и для Германии.

"Победа России подорвет европейскую безопасность. Москва не только приблизит свою границу к ЕС. Это также показало бы, что можно достичь политических целей с помощью агрессивной войны в Европе. Таким образом, поражение Киева означало бы еще большую неопределенность, нестабильность и риск эскалации для Европы; в то же время успех Украины - большую безопасность", - отметили депутаты.

Напомним, РБК-Украина писало, что, согласно данным издания Die Welt, Германия уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о поставках оружия.

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