В немецком Бундестаге призвали увеличить поставки оружия Украине

Депутаты Кристиан Клинк (СДПГ), Сара Нанни (Союз 90/Зеленые) и Александр Мюллер (СвДП) заявили о важности поддержки Украины, которая борется не только за собственную свободу, но и за ценности Европы.

"Агрессивная война России является поворотным моментом, и она также требует открытия новых путей для защиты нашей цели - мирового порядка, основанного на правилах, где правит сила закона, а не закон сильнейшего", - говорится в материале.

Клинк, Нанни и Мюллер выступают за увеличение поставок оружия Украине в долгосрочной перспективе. По их словам поддержка должна включать обучение наших бойцов, поставку боеприпасов и прочее.

Депутаты отмечают, что результат российско-украинской войны будет иметь прямые последствия для Европы, в том числе и для Германии.

"Победа России подорвет европейскую безопасность. Москва не только приблизит свою границу к ЕС. Это также показало бы, что можно достичь политических целей с помощью агрессивной войны в Европе. Таким образом, поражение Киева означало бы еще большую неопределенность, нестабильность и риск эскалации для Европы; в то же время успех Украины - большую безопасность", - отметили депутаты.