Немецкий топ-теннисист обругал и чуть не избил арбитра
Немецкий теннисист Александр Зверев обматерил судью во время матча. После этого он чуть не избил его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
На турнире ATP в мексиканском Акапулько произошел крупный скандал. 24-летний немецкий теннисист Александр Зверев сначала обругал судью, который не засчитал аут, а затем едва не избил его, ударив ракеткой по ногам.
Конфликт произошел во время поединка 1/8 финала парного разряда, где он выступал вместе с Марсело Мело, но проиграл дуэту Ллойда Гласспула и Харри Хелиоваара со счетом – 2:6, 6:4, 6:10.
Известно, что спортсмен уже дисквалифицирован за неспортивное поведение.
Зверев занимает третье место в рейтинге ATP.
Напомним, что домашний матч сборной Украины в Кубке Дэвиса состоится в Турции.
Также стал известен состав сборной Украины по теннису на матч Кубка Дэвиса против Барбадоса.