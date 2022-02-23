Немецкий топ-теннисист обругал и чуть не избил арбитра

Немецкий теннисист Александр Зверев обматерил судью во время матча. После этого он чуть не избил его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

На турнире ATP в мексиканском Акапулько произошел крупный скандал. 24-летний немецкий теннисист Александр Зверев сначала обругал судью, который не засчитал аут, а затем едва не избил его, ударив ракеткой по ногам.

Конфликт произошел во время поединка 1/8 финала парного разряда, где он выступал вместе с Марсело Мело, но проиграл дуэту Ллойда Гласспула и Харри Хелиоваара со счетом – 2:6, 6:4, 6:10.

Известно, что спортсмен уже дисквалифицирован за неспортивное поведение.

Зверев занимает третье место в рейтинге ATP.