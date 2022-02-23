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Німецький топ-тенісист облаяв і ледь не побив арбітра

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Акапулько, Середа 23 лютого 2022 13:01
Німецький топ-тенісист облаяв і ледь не побив арбітра Фото: Алєксандр Звєрєв (facebook.com/alexzverev12345)
Автор: Андрій Вирва

Німецький тенісист Олександр Звєрєв обдурив суддю під час матчу. Після цього він мало не побив його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

На турнірі ATP у мексиканському Акапулько стався великий скандал. 24-річний німецький тенісист Олександр Звєрєв спершу облаяв суддю, який не зарахував аут, а потім ледь не побив його, вдаривши ракеткою по ногах.

Конфлікт стався під час поєдинку 1/8 фіналу парного розряду, де він виступав разом із Марсело Мело, але програв дуету Ллойда Гласспула та Харрі Хеліоваара з рахунком – 2:6, 6:4, 6:10.

Відомо, що спортсмена вже дискваліфікували за неспортивну поведінку.

Звєрєв посідає третю позицію в рейтингу ATP.

Нагадаємо, що домашній матч збірної України в Кубку Девіса відбудеться в Туреччині.

Також, став відомий склад збірної України з тенісу на матч Кубка Девіса проти Барбадосу.

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