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Немецкий спортсмен Гайгер стал олимпийским чемпионом по лыжному двоеборью

Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх определились призеры в мужском лыжном двоеборье.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сначала 44 спортсмена прыгали с трамплина.

Тройкой лучших стали:

  • Риота Ямамото (Япония) – 133 балла
  • Лукас Грайдерер (Австрия) – 123,4 балла
  • Юлиан Шмид (Германия) – 123,1 балла

Украинец Дмитрий Мазурчук с результатом 82,5 балла занял 35-е место.

После прыжков с трамплина состоялась лыжная гонка.

Победитель прыжкового этапа стартует первым в лыжном кроссе. Остальные участники стартуют с отставанием, определяемым из расчета 4 секунды на каждое очко. Победитель кросса становится победителем соревнований.

Победителем кросса стал немец Винценц Гайгер, в прыжках находившийся на 11 позиции. Для 24-летнего немца это вторая золотая награда в карьере. На вторую позицию поднялся норвежец Йорген Гробак, девятый в прыжках с трамплина. Бронзовым призером стал австриец – Лукас Грайдерер.

Украинский спортсмен Дмитрий Мазурчук в финишном протоколе занял 36-ю позицию.

Напомним, что в сноуборд-кроссе победила американка Линдси Джакобеллис.

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