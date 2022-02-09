Німецький спортсмен Гайгер став олімпійським чемпіоном у лижному двоборстві

На Олімпійських іграх визначились призери у чоловічому лижному двоборстві.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Спочатку 44 спортсмени стрибали з трампліну.
Трійкою кращих стали:
Українець Дмитро Мазурчук з результатом 82,5 бали посів 35-е місце.
Після стрибків з трампліну відбулися лижні перегони.
Переможець стрибкового етапу стартує першим у лижному кросі. Інші учасники стартують із відставанням, що визначається з розрахунку 4 секунди на кожне очко. Переможець кросу стає переможцем змагань.
Переможцем кросу став німець Вінценц Гайгер, який в стрибках був на 11 позиції. Для 24-річного німця це друга золота нагорода в кар’єрі. На другу позицію піднявся норвежець Йорген Гробак, який був дев’ятим в стрибках з трампліну. Бронзовим призером став австрієць – Лукас Грайдерер.
Український спортсмен Дмитро Мазурчук у фінішному протоколі посів 36-у позицію.
Нагадаємо, що в сноубордкросі перемогла американка Ліндсі Джакобелліс.