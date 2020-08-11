ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Немецкий партнер "Северного потока - 2" допустил провал проекта

Вторник 11 августа 2020 11:26
Немецкий партнер "Северного потока - 2" допустил провал проекта
Фото: Северный поток - 2 (www.gazprom.ru)
Автор: Александр Белоус

Газопровод либо будет построен значительно позже, либо не будет законен никогда

Новые санкции США против строительства газопровода "Северный поток - 2" увеличивают риски для проекта. Один из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту, компания Uniper, готовится к убыткам.

Об этом говорится в отчете Uniper.

"Поскольку США активизируют свои усилия по введению адресных санкций против проекта "Северный поток - 2", вероятность задержки или даже незавершенности трубопровода увеличивается", - говорится отчете.

Компания также допускает, что может уменьшить размер кредита для строительства газопровода и потерять запланированный процентный доход, если "проект в конечном итоге не будет завершен".

Как сообщало РБК-Украина, польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на 57 млн долларов из-за отказа компании от сотрудничества в расследовании в отношении проекта "Северный поток-2".

UOKiK проводит расследование относительно создания консорциума финансирующего строительство газопровода "Северный поток 2". Обвинение было выдвинуто шести компаниям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.

Напомним, Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год с санкциями против "Северного потока-2".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ГазпромгазСеверный поток-2
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь