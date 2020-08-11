Немецкий партнер "Северного потока - 2" допустил провал проекта

Фото: Северный поток - 2 (www.gazprom.ru)

Газопровод либо будет построен значительно позже, либо не будет законен никогда

Новые санкции США против строительства газопровода "Северный поток - 2" увеличивают риски для проекта. Один из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту, компания Uniper, готовится к убыткам.

Об этом говорится в отчете Uniper.

"Поскольку США активизируют свои усилия по введению адресных санкций против проекта "Северный поток - 2", вероятность задержки или даже незавершенности трубопровода увеличивается", - говорится отчете.

Компания также допускает, что может уменьшить размер кредита для строительства газопровода и потерять запланированный процентный доход, если "проект в конечном итоге не будет завершен".

Как сообщало РБК-Украина, польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на 57 млн долларов из-за отказа компании от сотрудничества в расследовании в отношении проекта "Северный поток-2".

UOKiK проводит расследование относительно создания консорциума финансирующего строительство газопровода "Северный поток 2". Обвинение было выдвинуто шести компаниям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.

Напомним, Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год с санкциями против "Северного потока-2".