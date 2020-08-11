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Німецький партнер "Північного потоку - 2" допустив провал проекту

Вівторок 11 серпня 2020 11:26
Німецький партнер "Північного потоку - 2" допустив провал проекту
Фото: Північний потік - 2 (www.gazprom.ru)
Автор: Олександр Білоус

Газопровід буде побудований значно пізніше, або не буде законний ніколи

Нові санкції США проти будівництва газопроводу "Північний потік - 2" збільшують ризики для проекту. Один з фінансових партнерів "Газпрому" у проекті, компанія Uniper, готується до збитків.

Про це йдеться в звіті Uniper.

"Оскільки США активізують свої зусилля із введення адресних санкцій проти проекту "Північний потік - 2", ймовірність затримки чи навіть незавершеності трубопроводу збільшується", - йдеться звіті.

Компанія також допускає, що може зменшити розмір кредиту для будівництва газопроводу і втратити запланований відсотковий дохід, якщо "проект в кінцевому підсумку не буде завершений".

Як повідомляло РБК-Україна, польський антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував "Газпром" на 57 млн доларів через відмову компанії від співпраці в розслідуванні щодо проекту "Північний потік-2".

UOKiK проводить розслідування щодо створення консорціуму фінансує будівництво газопроводу "Північний потік 2". Звинувачення було висунуто шести компаніям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall Dea.

Нагадаємо, Сенат Конгресу США затвердив свою версію бюджету національної оборони на наступний фінансовий рік з санкціями проти "Північного потоку-2".

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