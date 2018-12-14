ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Немецкий парламент принял закон о признании третьего пола

Новости » Политика    14.12.2018 - 12:22
Немецкий парламент принял закон о признании третьего пола
Фото: парламент Германии (bundestag.de)

Граждане со временем смогут изменять по желанию указанный ранее пол

Немецкий парламент одобрил закон, который позволяет фиксировать третий пол в свидетельствах о рождении. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel Online.

В свидетельствах о рождении графа "другое" будет употребляться вместе с действующими до сих пор графами "мужской пол" и "женский пол". Сообщается, что теперь люди, которые не знают к какому полу себя отнести, смогут себе выбирать графу "другое".

Также в законе говорится о том, что граждане со временем смогут изменять по желанию указанный ранее пол, а также свое имя.

Отметим, 15 августа, правительство ФРГ одобрило соответствующий законопроект, главным новшеством которого является появление графы "другое" относительно пола, который смогут выбрать себе интерсексуали - люди, которые не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полам.

Также ранее Высший суд Германии постановил, что третий пол должен быть включен в официальных документах.

Добавим, 10 октября мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект о введении третьего, неопределенного пола X. Де Блазио отметил, что таким образом каждый сможет сам определить свой пол и гендер в свидетельстве о рождении.

В Нидерландах выдали первый паспорт с нейтральным гендером В США предложили пользователям третий вариант пола на водительских правах
Новости Украины Бундестаггендер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь