Немецкий парламент принял закон о признании третьего пола

Фото: парламент Германии (bundestag.de)

Граждане со временем смогут изменять по желанию указанный ранее пол

Немецкий парламент одобрил закон, который позволяет фиксировать третий пол в свидетельствах о рождении. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel Online.

В свидетельствах о рождении графа "другое" будет употребляться вместе с действующими до сих пор графами "мужской пол" и "женский пол". Сообщается, что теперь люди, которые не знают к какому полу себя отнести, смогут себе выбирать графу "другое".

Также в законе говорится о том, что граждане со временем смогут изменять по желанию указанный ранее пол, а также свое имя.

Отметим, 15 августа, правительство ФРГ одобрило соответствующий законопроект, главным новшеством которого является появление графы "другое" относительно пола, который смогут выбрать себе интерсексуали - люди, которые не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полам.

Также ранее Высший суд Германии постановил, что третий пол должен быть включен в официальных документах.

Добавим, 10 октября мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект о введении третьего, неопределенного пола X. Де Блазио отметил, что таким образом каждый сможет сам определить свой пол и гендер в свидетельстве о рождении.