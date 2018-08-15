Уряд ФРН схвалив законопроект про визнання третьої статі

Головним нововведенням стане поява графи "інша" щодо статі

У Німеччини невдовзі зможуть офіційно фіксувати третю стать у свідоцтвах про народження. Про це повідомляє DW.

У середу, 15 серпня, уряд ФРН cхвалив відповідний законопроект, про що повідомили в міністерстві юстиції Німеччини. Головним нововведенням cхваленого урядом законопроекту стане поява графи "інша" щодо статі, яку зможуть обрати собі інтерсексуали - люди, які не відносять себе ані до чоловічої, ані до жіночої статей.

Як повідомляють у виданні, графа "інша" вживатиметься разом з чинними досі графами "чоловіча стать" та "жіноча стать". Дотепер єдиною можливістю для людей, що не визначилися зі статтю, було не вказувати стать взагалі, нагадує інформагенція epd. Ця можливість збережеться і у майбутньому. Крім того, згідно з законопроектом, громадяни зможуть змінювати за бажанням вказану раніше стать, а також своє ім'я.

Нововведення схвально прокоментувала міністерка юстиції Німеччини Катаріна Барлі.

"Жодну людину не можна дискримінувати за її статеву ідентичність", - наголосила Барлі, цитує інформагенція AFP.

Раніше Вищий суд Німеччини ухвалив, що третя стать має бути включена до офіційних документів.

Додамо, що у кінці серпня президент США Дональд Трамп заборонив Міноборони країни приймати на службу трансгендерів. У жовтні суд цю заборону заблокував.