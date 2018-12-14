Німецький парламент ухвалив закон про визнання третьої статі

Фото: парламент Німеччини (bundestag.de)

Громадяни з часом зможуть змінювати за бажанням вказану раніше стать

Німецький парламент схвалив закон, який дозволяє фіксувати третю стать у свідоцтвах про народження. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Spiegel Online.

У свідоцтвах про народження графа "інше" вживатиметься разом з чинними досі графами "чоловіча стать" та "жіноча стать". Повідомляється, що тепер люди, які не знають до якої статі себе віднести, зможуть собі обирати графу "інша".

Також у законі йдеться про те, що громадяни з часом зможуть змінювати за бажанням вказану раніше стать, а також своє ім'я.

Відзначимо, 15 серпня, уряд ФРН cхвалив відповідний законопроект, головним нововведенням якого є поява графи "інша" щодо статі, яку зможуть обрати собі інтерсексуали - люди, які не відносять себе ані до чоловічої, ані до жіночої статей.

Також раніше Вищий суд Німеччини ухвалив, що третя стать має бути включена до офіційних документів.

Додамо, 10 жовтня мер Нью-Йорка Білл де Блазіо підписав законопроект про введення третьої, невизначеної статі X. Де Блазіо зазначив, що таким чином кожен зможе сам визначити свою стать і гендер у свідоцтві про народження.