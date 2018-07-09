Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Немецкий Красный Крест призывает увеличить гуманитарную помощь для Донбасса

НовостиОбщество    09.07.2018 - 11:53
Фото: Красный крест (ua.icrc.org)
Фото: Красный крест (ua.icrc.org)

На сегодняшний день в Украине около 3,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи

В Немецком Красном Кресте призывают увеличить гуманитарную помощь для Донбасса. Об этом заявил представитель Красного Креста в Германии Кристоф Йонен, сообщает DW.

Так, Йомен отмечает, что на сегодняшний день в Украине около 3,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. Особенно острой эта проблема стала для охваченных вооруженным противостоянием регионов Донбасса.

"Люди и дальше зависимы от гуманитарных поставок. Нельзя забывать ни о конфликте, ни в первую очередь о тех, кого постигло бедствие за это", - подчеркнул Йонен.

Как сообщается, по данным Красного Креста, вооруженный конфликт на Донбассе заставил более 2,8 млн человек покинуть свои дома. Около 1,6 миллиона стали внутренними переселенцами. Только в Харькове количество таких лиц составляет 180 тыс.

"Многие просто не имеют альтернативы, ведь их дома разрушены, а вернувшись домой, они не будут иметь социального обеспечения", - отметил Йонен.

Отмечается, что Немецкий Красный Крест помогает Украинскому Красному Кресту, передав три мобильных станции оказания медицинской помощи. Кроме того, он обеспечивает внутренних переселенцев в Харькове купонами для покупки продуктов питания и медикаментов.

Напомним, ранее сообщалось, что Красный Крест направил на Донбасс 11 грузовиков с гумпомощью.

Также Международный Комитет Красного Креста призвал создавать "зоны безопасности" на Донбассе.

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 33,3 тыс. человек Боевики 21 раз обстреляли позиции ООС, ранен один украинский военный
Теги публикации: Красный Крест, Германия, Гуманитарная помощь, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь