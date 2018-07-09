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Інтерв'ю

Німецький Червоний Хрест закликає збільшити гуманітарну допомогу для Донбасу

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 11:53
Фото: Червоний хрест (ua.icrc.org)
Фото: Червоний хрест (ua.icrc.org)

На сьогоднішній день в Україні близько 3,4 млн людей потребують гуманітарної допомоги

У Німецькому Червоному Хресті закликають збільшити гуманітарну допомогу для Донбасу. Про це заявив представник Червого Хреста у Німеччині Крістоф Йонен, повідомляє DW.

Так, Йомен зазначає, що на сьогоднішній день в Україні близько 3,4 млн людей потребують гуманітарної допомоги. Особливо гострою ця проблема стала для охоплених збройним протистоянням регіонів Донбасу.

"Люди й надалі залежні від гуманітарних поставок. Не можна забувати ні про конфлікт, ні насамперед про тих, кого спіткало лихо через це", - наголосив Йонен.

Як повідомляється, за даними Червоного Хреста, збройний конфлікт на Донбасі змусив понад 2,8 млн людей залишити свої домівки. Близько 1,6 мільйона стали внутрішніми переселенцями. Лише в Харкові кількість таких осіб становить 180 тис.

"Багато-хто просто не має альтернативи, адже їхні будинки зруйновані, а повернувшись додому, вони не матимуть соціального забезпечення", - зазначив Йонен.

Зазначається, що Німецький Червоний Хрест допомагає Українському Червоному Хресту, передавши три мобільних станції надання медичної допомоги. Крім того, він забезпечує внутрішніх переселенців у Харкові купонами для купівлі продуктів харчування та медикаментів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Червоний Хрест направив на Донбас 11 вантажівок з гумдопомогою.

Також Міжнародний Комітет Червоного Хреста закликав створювати "зони безпеки" на Донбасі.

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Теги публікації: Красный Крест, Германия, Гуманітарна допомога, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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