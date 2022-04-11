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Немецкий концерн готов поставить Украине до 50 танков и 60 БМП, - Handelsblatt

Фото: немецкий концерн готов поставить Украине до 50 танков и 60 БМП (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о готовности поставить Украине до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder. Для их отправки необходимо разрешение правительства ФРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Handelsblatt.

Как информирует издание, ссылаясь на голову Rheinmetall Армина Паппергера, концерн может доставить первые танки за шесть недель, а остальные в течение следующих трех месяцев через свою дочернюю компанию Rheinmetall Italia, если получит зеленый свет от немецкого правительства.

"Первый Leopard 1 мог быть поставлен за шесть недель", - сказал он.

Отмечено, что боевые танки Rheinmetall Leopard 1 являются предыдущей моделью Leopard 2, которые в настоящее время находятся на вооружении немецких вооруженных сил.

Сообщается, что армии, которые его используют, вернули их поставщику для модернизации оборудования.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский союз должен увеличить военную поддержку Украине, особенно поставками тяжелых вооружений. И времени для отговорок больше нет.

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