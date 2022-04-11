Нет времени для отговорок. Украине нужны тяжелые вооружения, - Бербок

Европейский союз должен увеличить военную поддержку Украину, особенно поставками тяжелых вооружений. И времени для отговорок больше нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-подход министра иностранных дел Германии Анналены Бербок перед заседанием Совета ЕС.

По ее словам, Украина нуждается в военной поддержке, чтобы защититься от российской агрессии.

"Мы заботимся об этом вместе с нашими европейскими партнерами. Украине нужно больше военной техники, особенно тяжелого оружия. Сейчас нет времени для отговорок, сейчас время креатива и прагматизма", - добавила Бербок.

При этом она подчеркнула, что европейские страны ждут доказательств российских военных преступлений в пригородах Киева.