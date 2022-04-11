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Німецький концерн готовий поставити Україні до 50 танків та 60 БМП, - Handelsblatt

Фото: німецький концерн готовий поставити Україні до 50 танків та 60 БМП (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив про готовність поставити Україні до 50 танків Leopard 1, а також до 60 БМП типу Marder. Для їх відправки необхідний дозвіл уряду ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Handelsblatt.

Як інформує видання, посилаючись на голову Rheinmetall Арміна Паппергера, концерн може доставити перші танки за шість тижнів, а решту протягом наступних трьох місяців через свою дочірню компанію Rheinmetall Italia, якщо отримає зелене світло від німецького уряду.

"Перший Leopard 1 міг би бути поставлений за шість тижнів", - сказав він.

Зазначено, що бойові танки Rheinmetall Leopard 1 є попередньою моделлю Leopard 2, які в даний час знаходяться на озброєнні німецьких збройних сил.

Повідомляється, що армії, які його використовують, повернули їх постачальнику для модернізації обладнання.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Європейський союз повинен збільшити військову підтримку Україні, особливо поставками важких озброєнь. І часу для відмовок більше немає.

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