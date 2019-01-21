Греческий клуб выставил украинского игрока на трансфер

Хачериди в ближайшее время может покинуть Салоники
Украинский защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди в ближайшее время покинет свою команду. Об этом сообщает Sport24.gr.
Руководство клуба приняло решение расстаться с 31-летним футболистом и уже занимается поиском нового клуба для своего игрока.
Главной причиной, по которой греческий клуб хочет расстаться с Хачериди, является высокая зарплата игрока. Украинский футболист зарабатывает в ПАОКе около 1,3 млн евро в год.
За греческую команду Хачериди выступает с 2018 года, а в нынешнем сезоне сыграл 10 матчей в этом сезоне во всех турнирах.
Ранее в сообщалось, что в трансфере Хачериди заинтересованы донецкий "Шахтер" и "Карабах".
По информации FootballHub, Хачериди получил предложение от клуба из Казахстана, однако его отклонил, потому что приоритетом для Евгения является чемпионат Германии.
BREAKING— FootballHub (@FootballHub_Ua) January 21, 2019
За нашою інформацією, Євген Хачеріді мав пропозицію із Казахстану, однак захисник ПАОКа її відхилив.
Пріоритетом для українця є Бундесліга pic.twitter.com/0w8JUXA4Eh
Напомним, ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Евгений Коноплянка в ближайшее время перейдет из немецкого "Шальке" в турецкий "Бешикташ".