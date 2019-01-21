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Греческий клуб выставил украинского игрока на трансфер

Новости » Спорт    21.01.2019 - 14:36
Греческий клуб выставил украинского игрока на трансфер
Фото: Евгений Хачериди (facebook.com/PAOKFOOTBALL)

Хачериди в ближайшее время может покинуть Салоники

Украинский защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди в ближайшее время покинет свою команду. Об этом сообщает Sport24.gr.

Руководство клуба приняло решение расстаться с 31-летним футболистом и уже занимается поиском нового клуба для своего игрока. 

Главной причиной, по которой греческий клуб хочет расстаться с Хачериди, является высокая зарплата игрока. Украинский футболист зарабатывает в ПАОКе около 1,3 млн евро в год. 

За греческую команду Хачериди выступает с 2018 года, а в нынешнем сезоне сыграл 10 матчей в этом сезоне во всех турнирах. 

Ранее в сообщалось, что в трансфере Хачериди заинтересованы донецкий "Шахтер" и "Карабах".

По информации FootballHub, Хачериди получил предложение от клуба из Казахстана, однако его отклонил, потому что приоритетом для Евгения является чемпионат Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Евгений Коноплянка в ближайшее время перейдет из немецкого "Шальке" в турецкий "Бешикташ".

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