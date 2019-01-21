Греческий клуб выставил украинского игрока на трансфер

Фото: Евгений Хачериди (facebook.com/PAOKFOOTBALL)

Хачериди в ближайшее время может покинуть Салоники

Украинский защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди в ближайшее время покинет свою команду. Об этом сообщает Sport24.gr.

Руководство клуба приняло решение расстаться с 31-летним футболистом и уже занимается поиском нового клуба для своего игрока.

Главной причиной, по которой греческий клуб хочет расстаться с Хачериди, является высокая зарплата игрока. Украинский футболист зарабатывает в ПАОКе около 1,3 млн евро в год.

За греческую команду Хачериди выступает с 2018 года, а в нынешнем сезоне сыграл 10 матчей в этом сезоне во всех турнирах.

Ранее в сообщалось, что в трансфере Хачериди заинтересованы донецкий "Шахтер" и "Карабах".

По информации FootballHub, Хачериди получил предложение от клуба из Казахстана, однако его отклонил, потому что приоритетом для Евгения является чемпионат Германии.

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За нашою інформацією, Євген Хачеріді мав пропозицію із Казахстану, однак захисник ПАОКа її відхилив.

Пріоритетом для українця є Бундесліга pic.twitter.com/0w8JUXA4Eh — FootballHub (@FootballHub_Ua) January 21, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Евгений Коноплянка в ближайшее время перейдет из немецкого "Шальке" в турецкий "Бешикташ".