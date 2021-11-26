Немецкие "зеленые" разделили должности в правительстве. МИД впервые возглавит женщина

Сообщается, что сопредседатель партии Роберт Габек станет министром по делам экономики и защиты климата, а также вице-канцлером. А еще одна лидер "зеленых" Анналена Бербок станет первой в истории Германии женщиной на посту министра иностранных дел.

Министром продовольствия и сельского хозяйства Германии станет бывший сопредседатель партии Джем Эздемир, а министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи - Анне Шпигель.

Должность министра по вопросам охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей займет Штеффи Лемке. А нынешняя вице-председатель Бундестага Клаудиа Рот станет статсминистром по культуре и СМИ.