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Немецкие "зеленые" разделили должности в правительстве. МИД впервые возглавит женщина

Автор: Илона Свиридова

Федеральное правление партии "Союз 90/Зеленые" определилось с тем, кто займет должности министров в новом правительстве Германии. "Зеленым" по квоте отходит пять министерских портфелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что сопредседатель партии Роберт Габек станет министром по делам экономики и защиты климата, а также вице-канцлером. А еще одна лидер "зеленых" Анналена Бербок станет первой в истории Германии женщиной на посту министра иностранных дел.

Министром продовольствия и сельского хозяйства Германии станет бывший сопредседатель партии Джем Эздемир, а министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи - Анне Шпигель.

Должность министра по вопросам охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей займет Штеффи Лемке. А нынешняя вице-председатель Бундестага Клаудиа Рот станет статсминистром по культуре и СМИ.

Напомним, ранее стало известно, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера Германии.

Подробнее о смене власти читайте в материале "Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии".

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