RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Німецькі "зелені" розділили посади в уряді. МЗС вперше очолить жінка

Автор: Ілона Свиридова

Федеральне правління партії "Союз 90/Зелені" визначилося з тим, хто займе посади міністрів в новому уряді Німеччини. "Зеленим" за квотою відходить п'ять міністерських портфелів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що співголова партії Роберт Габек стане міністром у справах економіки і захисту клімату, а також віце-канцлером. А ще одна лідерка "зелених" Анналена Бербок стане першою в історії Німеччини жінкою на посаді міністра закордонних справ.

Міністром продовольства і сільського господарства Німеччини стане колишній співголова партії Джем Ездемір, а міністром у справах сім'ї, літніх громадян, жінок і молоді - Анне Шпігель.

Посаду міністра з питань охорони навколишнього середовища, захисту природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів займе Штеффі Лемке. А нинішня віце-голова Бундестагу Клаудіа Рот стане статсміністром з культури та ЗМІ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто змінить Ангелу Меркель на посаді канцлера Німеччини.

Детальніше про зміну влади читайте в матеріалі "Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини".

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияУряд