Немецкие врачи прибыли в больницу к Навальному

Немецкие врачи ознакомятся с состоянием российского оппозиционера Алексея Навального. Они прибыли в Омск на реанимационном самолете.

Об этом сообщил главный врач омской больницы Александр Мураховский, передает ТАСС.

"Мы пригласили и немецких специалистов, которые прибыли в Омск на реанимационном самолете, чтобы они у нас в клинике ознакомились с состоянием пациента, с результатами исследований", - отметил Мураховский.

Как пишут другие СМИ, немецкие медики уже прибыли в больницу, где находится Навальный. Ожидается, что они ознакомятся с результатами анализов пациента, узнают его реальное состояние, проконсультируют омских врачей.

Напомним, ранее стало известно, что жена Навального попросила президента России Владимира Путина разрешить перевезти ее мужа на лечение в Германию.

Кроме того, сегодня врачи назвали основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ.

Навальному стало плохо во время перелета Томск - Москва, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в коме. Врачи заявляют, что его пока нельзя никуда перевозить.

Берлинская клиника Charite заявила о готовности принять его на лечение.