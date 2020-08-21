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Німецькі лікарі прибули в лікарню до Навального

Омськ, П'ятниця 21 серпня 2020 15:24
Німецькі лікарі прибули в лікарню до Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Україна

Німецькі медики мають намір дізнатися його реальний стан

Німецькі лікарі ознайомляться зі станом російського опозиціонера Олексія Навального. Вони прибули до Омська на реанімаційному літаку.

Про це повідомив головний лікар омської лікарні Олександр Мураховський, ТАСС передає.

"Ми запросили і німецьких фахівців, які прибули в Омськ на реанімаційному літаку, щоб вони у нас в клініці ознайомилися зі станом пацієнта, з результатами досліджень", - зазначив Мураховський.

Як пишуть інші ЗМІ, німецькі медики вже прибули до лікарні, де знаходиться Навальний. Очікується, що вони ознайомляться з результатами аналізів пацієнта, дізнаються про його реальний стан, проконсультують омських лікарів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дружина Навального попросила президента Росії Володимира Путіна дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини.

Крім того, сьогодні лікарі назвали основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин.

Навальному стало погано під час перельоту Томськ - Москва, літак екстрено сів в Омську. Політика госпіталізували у важкому стані, він перебуває в комі. Лікарі заявляють, що його поки не можна нікуди перевозити.

Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти його на лікування.

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