ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии

Новина українською → Берлин, Среда 24 февраля 2021 10:53
Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии Фото: Ангела Меркель (flickr com dirkvorderstrasse)
Автор: Андрей Козловский

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с депутатами консервативной партии заявила, что в стране сейчас наблюдается уже третья волна коронавируса. Она также предостерегла от резкого ослабления карантинных ограничений.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух участников встречи.

"Сейчас мы находимся в третьей волны", - сказала канцлер Германии.

По ее словам, любое ослабление карантина, которые ввели в конце прошлого года и продленных до 7 марта, должно осуществляться осторожно и постепенно.

Закрытие всех второстепенных предприятий и пограничный контроль с Австрией и Чехией, где были вспышки инфекции, связанные с более заразным штаммом вируса, помогли Германии снизить количество новых случаев коронавируса в стране. Однако медленная вакцинация населения и новые вспышки COVID-19 могут помешать ослаблению карантина.

"Мы не можем позволить себе взлеты и падения", - сказала Меркель, добавив, что любое возвращение к нормальной жизни должно происходить осторожно.

Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране сейчас наблюдается уже третья волна коронавируса. Однако пока нельзя спрогнозировать ее масштаб.

Также он заявил, что Евросоюз частично ответственен за третью волну пандемии коронавирус в Европе. Он считает, что на эпидемиологическую ситуацию повлияла политика ЕС в области закупок вакцины и проблемы, связанные с ее доставкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Германия
NEWS
На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов
На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов
DAILY
Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой