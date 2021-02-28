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Німецькі вірусологи попередили про третю хвилю коронавірусу

Новость на русском → Берлін, Неділя 28 лютого 2021 13:32
Німецькі вірусологи попередили про третю хвилю коронавірусу Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

У Німеччині існує небезпека третьої хвилі пандемії коронавірусу. Зараз в країні спостерігається початок тенденції третьої хвилі.

Про це заявив провідний німецький вірусолог Крістіан Дростен, який є консультантом уряду Німеччини з питань боротьби з пандемією, передає Deutsche Welle.

За словами вірусолога, на початок третьої хвилі вказують результати моделювання ситуації в країні та розвиток пандемії в інших країнах.

При цьому експерт не вважає, що вакцинація зможе суттєво допомогти при нинішніх темпах захворюваності. Хоча вакцина дозволить скоротити показник смертності серед найбільшої групи ризику - літніх людей.

Дростен вважає, що можливі послаблення нинішніх обмежень можна прогнозувати не раніше другої половини літа.

Наголошується, що в Німеччині за минулу добу виявили 7890 нових випадків коронавірусу і 157 летальних випадків. Тижневий показник захворюваності становить 63,8 на 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше про третю хвилю коронавірусу заявляла канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Також про початок третьої хвилі COVID заявили в Польщі.

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