ru ua
Пн, 02 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Швеция тоже вызвала посла РФ из-за нарушения воздушного пространства

Новина українською →
Понедельник 02 мая 2022 06:51
Швеция тоже вызвала посла РФ из-за нарушения воздушного пространства Фото: МИД Швеции вызвало российского посла (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министерство иностранных дел Швеции отреагировало на нарушение воздушного пространства страны российским самолетом-разведчиком, и вызвало посла РФ для пояснений. Ранее с аналогичным заявлением и требованием выступила Дания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Jazeera.

В МИД Швеции заявили, что посла РФ вызовут в Стокгольм 2 мая.

Нарушение воздушного пространства вызвало быструю реакцию в Швеции, где министр обороны Петер Хультквист заявил местным СМИ, что такие действия со стороны Москвы были "непрофессиональными" и "неуместными", учитывая усиление напряженности в регионе из-за вторжения РФ в Украину.

В заявлении министерства обороны Швеции говорится, что проникновение "российского винтового самолета Ан-30" в воздушное пространство страны отслеживалось и записывалось.

По словам пресс-атташе Командования обороны Дании Хенрика Мортенсена, это был разведывательный самолет, который находился в их воздушном пространстве в течение "очень короткого времени". Тогда было поднято для перехвата два датских F-16.

Дания является членом НАТО, в отличие от Швеции, где ведутся дебаты о том, следует ли ей отказаться от внеблокового статуса и присоединиться к альянсу.

Отвечая на вопрос газеты Dagens Nyheter, министр обороны Швеции заявил, что нет никаких доказательств того, что нарушение было связано с текущими дискуссиями о возможном вступлении Стокгольма в НАТО.

Напомним, в пятницу вечером, 30 апреля, российский самолет наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 вторгся в воздушное пространство Дании к востоку от Борнхольма, датского балтийского острова. Затем самолет-разведчик РФ нарушил воздушное пространство Швеции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Швеция Дания Посольство РФ
NEWS
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада