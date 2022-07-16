Немецкие депутаты могли раскрыть секретную информацию об убийствах в Буче, - Bild

Несколько немецких депутатов подозреваются в раскрытии секретных подробностей о массовых убийствах мирных украинцев в Буче. Прокуратура Германии начала расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По информации издания, Федеральная разведывательная служба Германии в начале апреля провела закрытый брифинг для депутатов и чиновников ФРГ. Часть озвученной информации должна была оставаться конфиденциальной, но благодаря неназванным депутатам она появилась в распоряжении местных СМИ.
В связи с этим прокуратура начала расследование по подозрению в госизмене.
"Депутаты должны осознавать, что выдача секретов - это не рядовое правонарушение и оно может привести к крайне серьезным последствиям", - подчеркнула глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.
Напомним, во время оккупации части Киевской области россияне массово убивали мирных украинцев. Больше всего жертв обнаружили в Буче.
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