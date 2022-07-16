UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Немецкие депутаты могли раскрыть секретную информацию об убийствах в Буче, - Bild

Фото: немецкие депутаты могли раскрыть секретную информацию об убийствах в Буче (t.me/zsuwar)
Автор: Иван Носальский

Несколько немецких депутатов подозреваются в раскрытии секретных подробностей о массовых убийствах мирных украинцев в Буче. Прокуратура Германии начала расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации издания, Федеральная разведывательная служба Германии в начале апреля провела закрытый брифинг для депутатов и чиновников ФРГ. Часть озвученной информации должна была оставаться конфиденциальной, но благодаря неназванным депутатам она появилась в распоряжении местных СМИ.

В связи с этим прокуратура начала расследование по подозрению в госизмене.

"Депутаты должны осознавать, что выдача секретов - это не рядовое правонарушение и оно может привести к крайне серьезным последствиям", - подчеркнула глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Напомним, во время оккупации части Киевской области россияне массово убивали мирных украинцев. Больше всего жертв обнаружили в Буче.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БучаГерманияВойна России против Украины