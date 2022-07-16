Немецкие депутаты могли раскрыть секретную информацию об убийствах в Буче, - Bild

По информации издания, Федеральная разведывательная служба Германии в начале апреля провела закрытый брифинг для депутатов и чиновников ФРГ. Часть озвученной информации должна была оставаться конфиденциальной, но благодаря неназванным депутатам она появилась в распоряжении местных СМИ.

В связи с этим прокуратура начала расследование по подозрению в госизмене.

"Депутаты должны осознавать, что выдача секретов - это не рядовое правонарушение и оно может привести к крайне серьезным последствиям", - подчеркнула глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.