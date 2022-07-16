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Німецькі депутати могли розкрити секретну інформацію про вбивства в Бучі, - Bild

Фото: німецькі депутати могли розкрити секретну інформацію про вбивства у Бучі (t.me/zsuwar)
Автор: Іван Носальський

Кілька німецьких депутатів підозрюються в розкритті секретних подробиць про масові вбивства мирних українців у Бучі. Прокуратура Німеччини почала розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За інформацією видання, Федеральна розвідувальна служба Німеччини на початку квітня провела закритий брифінг для депутатів і чиновників ФРН. Частина озвученої інформації повинна була залишатися конфіденційною, але завдяки неназваним депутатам вона з'явилася в розпорядженні місцевих ЗМІ.

У зв'язку з цим прокуратура почала розслідування за підозрою в держзраді.

"Депутати повинні усвідомлювати, що видача секретів - це не рядове правопорушення і воно може призвести до вкрай серйозних наслідків", - підкреслила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

Нагадавши, під час окупації частини Київської області росіяни масово вбивали мирних українців. Найбільше жертв виявили в Бучі.

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