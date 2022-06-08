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Немецкая Volocopter показала первый успешный полет собственного аэротакси

Фото: немецкая Volocopter показала первый успешный полет собственного аэротакси (twitter.com/volocopter)
Автор: Сергей Пышкин

Немецкая компания Volocopter продемонстрировала первый успешный полет электрического аэротакси VoloConnect. Планирует начать предоставлять услуги уже в 2026 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на New Atlas.

Полет длился 2 минуты и 14 секунд. Интересно то, что он был осуществлен еще в мае, однако компания решила продемонстрировать его только сейчас.

Во время полета оценивались:

  • передвижение аппарата на низкой и высоких скоростях;
  • способность переходить между вертикальным и горизонтальным полетами;
  • способность компенсировать неисправность двигателя во время полета.

Аэротакси рассчитано на перевозку четырех пассажиров. Максимальная скорость транспорта составляет до 25 км/ч, а расстояние полета - до 100 км.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что авиакомпания AirAsia планировала арендовать до 100 самолетов с вертикальным взлетом и посадкой для выполнения рейсов в Юго-Восточную Азию.

Также недавно ОАЭ презентовали летающую лодку, который способен перевозить до 12 пассажиров.

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Германия