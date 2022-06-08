Немецкая Volocopter показала первый успешный полет собственного аэротакси

Полет длился 2 минуты и 14 секунд. Интересно то, что он был осуществлен еще в мае, однако компания решила продемонстрировать его только сейчас.

Во время полета оценивались:

передвижение аппарата на низкой и высоких скоростях;

способность переходить между вертикальным и горизонтальным полетами;

способность компенсировать неисправность двигателя во время полета.

Аэротакси рассчитано на перевозку четырех пассажиров. Максимальная скорость транспорта составляет до 25 км/ч, а расстояние полета - до 100 км.