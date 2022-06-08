Німецька Volocopter показала перший успішний політ власного аеротаксі

Політ тривав 2 хвилини й 14 секунд. Цікаво те, що він був здійснений ще у травні, однак компанія вирішила продемонструвати його лише зараз.

Під час польоту оцінювались:

пересування апарата на низькій й високих швидкостях;

здатність переходити між вертикальним і горизонтальним польотами;

спроможність компенсувати несправність двигуна під час польоту.

Аеротаксі розраховане на перевезення чотирьох пасажирів. Максимальна швидкість транспорту становить до 25 км/год, а відстань польоту - до 100 км.