Немецкая пищевая компания Dr.Oetker покидает рынок России

"Компания уже прекратила весь экспорт в Россию, все инвестиции в российскую дочернюю компанию и всю национальную маркетинговую деятельность сразу после нападения России на суверенное демократическое государство Украину, что противоречило международному праву", - говорится в заявлении.

При этом немецкая компания решила продать свой завод в Белгороде российскому руководству.

"Dr.Oetker решительно осуждает вторжение России в Украину и призывает российское правительство немедленно прекратить войну и восстановить мир", - отмечено в сообщении.

Напомним, известный тайваньский производитель электроники Acer заявил о выходе с российского рынка.

При этом один из крупнейших производителей строительной и дорожной техники - японская Komatsu заявила о приостановке производства на заводе в РФ.

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