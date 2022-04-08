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Немецкая пищевая компания Dr.Oetker покидает рынок России

Фото: немецкая пищевая компания Dr.Oetker покидает рынок России (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Немецкий производитель пищевых продуктов Dr.Oetker заявил о полном выходе с российского рынка. Компания остановила экспорт в РФ, инвестиции в российский бизнес и маркетинговую активность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Компания уже прекратила весь экспорт в Россию, все инвестиции в российскую дочернюю компанию и всю национальную маркетинговую деятельность сразу после нападения России на суверенное демократическое государство Украину, что противоречило международному праву", - говорится в заявлении.

При этом немецкая компания решила продать свой завод в Белгороде российскому руководству.

"Dr.Oetker решительно осуждает вторжение России в Украину и призывает российское правительство немедленно прекратить войну и восстановить мир", - отмечено в сообщении.

Напомним, известный тайваньский производитель электроники Acer заявил о выходе с российского рынка.

При этом один из крупнейших производителей строительной и дорожной техники - японская Komatsu заявила о приостановке производства на заводе в РФ.

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