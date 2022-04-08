RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німецька харчова компанія Dr.Oetker покидає ринок Росії

Фото: німецька харчова компанія Dr.Oetker покидає ринок Росії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Німецький виробник харчових продуктів Dr.Oetker заявив про повний вихід з російського ринку. Компанія зупинила експорт в РФ, інвестиції в російський бізнес та маркетингову активність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

"Компанія вже припинила весь експорт до Росії, усі інвестиції в російську дочірню компанію та всю національну маркетингову діяльність одразу після нападу Росії на суверенну демократичну державу Україну, що суперечило міжнародному праву", - йдеться в заяві.

При цьому німецька компанія вирішила продати свій завод у Білгороді російському керівництву.

"Dr.Oetker рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає російський уряд негайно припинити війну та відновити мир", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, відомий тайванський виробник електроніки Acer заявив про вихід з російського ринку.

При цьому один з найбільших виробників будівельної та дорожньої техніки - японська Komatsu заявила про зупинення виробництва на заводі в РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України