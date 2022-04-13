Немецкая коалиция согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины

Правящая коалиция в Германии согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины. Ранее самая крупная политическая сила - Социал-демократическая партия - сдержанно оценивала возможность таких поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter депутата Бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) и участника парламентской группы по оборонной политике Маркуса Фабера.

"Дорогие друзья, Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что мы из СвДП и наши партнеры по коалиции смогли договориться об этом", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн готов поставить Украине до 50 танков и 60 БМП.

А министр иностранных дел Анналена Бербок говорила, что у Европы нет больше времени для отговорок, и Киеву необходимо поставить тяжелое вооружение.

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