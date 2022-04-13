Німецька коаліція погодила поставки важких озброєнь для України

Правляча коаліція в Німеччині погодила поставки важких озброєнь для України. Раніше найбільша політична сила - Соціал-демократична партія - стримано оцінювала можливість таких поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter депутата Бундестагу від Вільної демократичної партії (ВДП) та учасника парламентської групи з оборонної політики Маркуса Фабера.

"Дорогі друзі, Німеччина тепер буде швидко поставляти в Україну важку техніку. Я радий, що ми з ВДП і наші партнери по коаліції змогли домовитися про це", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький оборонний концерн готовий поставити Україні до 50 танків і 60 БМП.

А міністр закордонних справ Анналена Бербок говорила, що у Європи немає більше часу для відмовок, і Києву необхідно поставити важке озброєння.

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