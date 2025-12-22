Немає жодних ознак того, що Путін готовий до миру з Україною, - голова Міноборони Німеччини

"Єдина людина, яка могла б негайно припинити війну, - це Володимир Путін. Незважаючи на зусилля американців, європейців та українців щодо досягнення припинення вогню, з Москви немає жодних ознак того, що Путін зацікавлений у завершенні війни", - сказав Пісторіус.

Він також звернув увагу, що нещодавні переговори в Берліні були важливими. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ясно дав зрозуміти, що Європа має право голосу в переговорах про майбутнє України.

"Європейські партнери в Берліні узгодили свої позиції зі США та Україною. Це теж було важливо", - додав міністр.

Пісторіус зазначив, що безвідсотковий кредит у розмірі 90 мільярдів євро, схвалений на саміті ЄС у Брюсселі, допоможе Україні покрити військові потреби протягом найближчих двох років.

Також очільник Міноборони Німеччини прокоментував можливість відправки німецьких військових в Україну в рамках "багатонаціональних сил під керівництвом Європи".

"Поки що питання про те, як може бути забезпечено мир, залишаються гіпотетичними міркуваннями, оскільки Путін не готовий навіть до припинення вогню", - сказав він.