Немає води: росіяни не оцінили бомбосховище в Сочі під час атаки дронів по нафтобазі

Зокрема, канал ASTRA пише, що невідомі безпілотники нафтобазу, яка розташована в безпосередній близькості до аеропорту в Сочі.

"Ніч в аеропорту. Адлер. Здається, я нікуди знову не полечу... Напад безпілотників. Навіть, здається, що прямо на аеропорт. Працює ППО. Гуркіт такий, що шибки тремтять", - цитує канал одну з пасажирок приблизно о 4:30 ранку.

Через півгодини жінка повідомила, що всіх пасажирів евакуювали в підвал.

"Сісти тут ніде. І хочеться пити. А воду я не стала до проходження огляду купувати. І тепер мучуся", - додала вона.

Також канал зазначив, що скаржилися "деякі" з людей, що свідчить про те, що незадоволеним було більше, ніж одна людина.