Нет воды: россияне не оценили бомбоубежище в Сочи во время атаки дронов по нефтебазе

В частности, канал ASTRA пишет, что неизвестные беспилотники нефтебазу, которая находится в непосредственной близости к аэропорту в Сочи.

"Ночь в аэропорту. Адлер. Кажется, я никуда опять не улечу... Нападение беспилотников. Даже, кажется, что прямо на аэропорт. Работает ПВО. Грохот такой, что стекла дрожат", - цитирует канал одну из пассажирок примерно в 4:30 утра.

Спустя полчаса женщина сообщила, что всех пассажиров эвакуировали в подвал.

"Сесть тут негде. И хочется пить. А воду я не стала до прохождения досмотра покупать. И теперь мучаюсь", - добавила она.

Также канал отметил, что жаловались "некоторые" из людей, что говорит о том, что недовольным было больше, чем один человек.