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Нет воды: россияне не оценили бомбоубежище в Сочи во время атаки дронов по нефтебазе

Иллюстративное фото: в бомбоубежище нет воды и мест, чтобы спать (t.me/suspilneodesa)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 августа неизвестные дроны атаковали нефтебазу в Сочи. Из-за этого пассажиров в аэропорту пришлось отводить в бомбоубежище, но россиянам оно не понравилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, канал ASTRA пишет, что неизвестные беспилотники нефтебазу, которая находится в непосредственной близости к аэропорту в Сочи.

"Ночь в аэропорту. Адлер. Кажется, я никуда опять не улечу... Нападение беспилотников. Даже, кажется, что прямо на аэропорт. Работает ПВО. Грохот такой, что стекла дрожат", - цитирует канал одну из пассажирок примерно в 4:30 утра.

Спустя полчаса женщина сообщила, что всех пассажиров эвакуировали в подвал.

"Сесть тут негде. И хочется пить. А воду я не стала до прохождения досмотра покупать. И теперь мучаюсь", - добавила она.

Также канал отметил, что жаловались "некоторые" из людей, что говорит о том, что недовольным было больше, чем один человек.

Атака по нефтебазе в Сочи

Напомним, что этой ночью неизвестные дроны атаковали адлеровскую нефтебазу "Роснефть-Кубаньнефтепродукт", которая находятся напротив воздушной гавани.

Кроме того, аэропорт в Сочи приостановливал работу и как писали ряд Telegram-каналов, было перенесено 52 рейса.

Также отметим, что атаку на нефтебазу подтвердил мэр Сочи, заявив, что на объекте горит резервуар с топливом.

Подробнее о последствиях атаки неизвестных дронов на нефтебазу в Сочи - читайте в материале РБК-Украина.

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