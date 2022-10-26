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Немає стільки вибухівки: РФ не зможе підірвати Каховську ГЕС, - розвідка

Фото: на Каховській ГЕС немає стільки вибухівки, щоб Росія змогла підірвати станцію (каховка_rec_wikipedia_org)
Автор: Тетяна Степанова

Від Росії можна очікувати будь-яких провокацій, але наразі немає підстав вважати, що окупанти підірвуть Каховську ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на включення представника пресслужби Головного розвідувального управління МОУ Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що наразі немає підстав вважати, що РФ здійснить підрив Каховської ГЕС.

"Стосовно Каховської ГЕС, сьогодні не проведені необхідні роботи, не замінована ГЕС і дамба настільки, щоб можна було зробити підрив", - вважає Юсов.

Говорячи про можливість застосування Росією ядерної зброї, представник розвідки зазначив, що Путін буде заявляти про неї максимально гучно, щоб його почули та звернули на нього увагу.

"Але якщо уявити собі, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю, то це, власне, останній козир, який він використає. Питання - що далі", - заявив Юсов, додавши, що це малоймовірний сценарій, і в разі його реалізації це наблизить кінець Росії.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що, за словами Данилова, Каховська дамба була замінована російською армією із застосуванням "величезної кількості вибухівки". У разі її підриву захоплений Крим залишиться без води щонайменше на 10 років, але в такому разі стає незрозумілим, навіщо взагалі РФ потрібен півострів.

Нагадаємо, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС.

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