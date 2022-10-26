Нет столько взрывчатки: РФ не сможет взорвать Каховскую ГЭС, - разведка

Он отметил, что пока нет оснований полагать, что РФ совершит подрыв Каховской ГЭС.

"Что касается Каховской ГЭС, сегодня не проведены необходимые работы, не заминирована ГЭС и дамба настолько, чтобы можно было совершить подрыв", - считает Юсов.

Говоря о возможности применения Россией ядерного оружия, представитель разведки отметил, что Путин будет заявлять о нем максимально громко, чтобы его услышали и обратили на него внимание.

"Но если представить себе, что Путин решится применить ядерное оружие, то это, собственно, последний козырь, который он использует. Вопрос - что дальше", - заявил Юсов, добавив, что это маловероятный сценарий, и в случае его реализации это приблизит конец России.