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Немає сенсу обговорювати приєднання України до НАТО, поки вона не переможе у війні, - Столтенберг

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Поки Україна не переможе Росію у війні, немає сенсу обговорювати коли і як держава може приєднатися до НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

На саміті демократії в Копенгагені Столтенберг дав інтерв’ю одному з колишніх очільників НАТО Андерсу Фог Расмуссену.

За його словами, коли на саміті НАТО липні зустрінуться союзники по НАТО, глави держав і урядів надішлють "дуже чітке повідомлення про підтримку України, і це буде проявлятися різними способами".

"Коли справа доходить до членства, я очікую, що союзники по НАТО скажуть, що Україна стане членом Альянсу. Про це було сказано кілька разів", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що Україна має право обирати свій шлях.

"Не Москва вирішує, що може зробити Україна, а Україна. І саме союзники по НАТО вирішують питання про членство... і, звісно, двері НАТО залишаються відкритими", - додав він.

При цьому Столтенберг заявив, що спершу треба забезпечити перемогу України у війні проти Росії.

"Я також твердо вірю, що всі союзники скажуть, що, звичайно, найактуальнішим завданням зараз є забезпечення перемоги України. Те, що президент Путін не виграє цю війну. Тому що тільки якщо Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі, є сенс обговорювати, коли і як Україна може стати членом Альянсу", - сказав він.

Генсек НАТО також очікує, що буде погоджено багаторічну програму для України, у рамках якої союзники працюватимуть над тим, як допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин і обладнання радянських часів до стандартних доктрин і обладнання НАТО, а також стати повністю сумісними з НАТО. Він підкреслив, що це допоможе Україні рухатися до членства в НАТО.

Нагадаємо, Столтенберг заявляв, що всі члени НАТО підтримують вступ України до Альянсу.

Тим часом президент України Володимир Зеленський закликав НАТО на саміті у Вільнюсі прийняти позитивне рішення щодо членства України.

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НАТОЄнс Столтенберг