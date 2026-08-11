Немає ротацій, їжі та води. Що відомо про ситуацію в 121 бригаді ТрО і що каже командування

Що кажуть бійці 121 бригади

До Драпатого публічно звернувся командир взводу вогневої підтримки 3-го батальйону 121-ї бригади, лейтенант Сищук.

За словами захисника, він та його побратими перебувають у відрядженні у 2-му батальйоні безпілотних систем 121-ї ОБрТрО та виконують завдання на Запорізькому напрямку.

Сищук запевнив, що вже звертався до різних інстанцій, щоб домогтися допомоги, однак результату досі немає. Тому наразі, за його словами, "одна надія" на Драпатого.

Він також уточнив, що разом із побратимами прибув замінити військовослужбовців, які пробули на позиціях вісім місяців без ротацій. Бійці 121-ї бригади розраховували, що їхня ротація триватиме один місяць, як їм і пообіцяло командування. Однак станом на сьогодні вони перебувають на позиціях майже чотири місяці поспіль.

За словами Сищука, командування запевнило його, що на лінії, де вони тримають оборону, є готові основні та запасні позиції. Однак, мовляв, це виявилося неправдою.

"Нам говорили, що забезпечення та логістика в них налагоджені й усе вони всім скидають із дронів. Це також не так. Зараз ми перебуваємо в укритті, яке знайшли, адже позиції всі знищені. Забезпечення харчами та питною водою немає від трьох до семи діб", - заявив Сищук.

Він також розповів, що бійцям доводиться пити власну сечу, щоб вижити.

На цьому тлі Сищук додав, що їхнім рідним і командуванню 3-го батальйону повідомляли, що військові всім забезпечені. Однак особовий склад нібито отримує меншу кількість їжі та води, ніж інші підрозділи.

"Я ухвалив рішення, що за сприятливих умов я і мій особовий склад виходить із позицій без очікування заміни, адже ні сил, ні змоги перебувати на позиціях у нас немає. Ми не відмовляємося служити, але іншого виходу в нас немає. Просимо коридор для безпечного виходу звідси й транспорт для евакуації", - звернувся Сищук до Драпатого.

Як на звернення до Драпатого відреагувало командування 121-ї бригади

Командування запевнило, що продовжує робити все можливе для належного забезпечення бійців.

"На важкодоступні позиції продовольство, медикаменти та інші необхідні речі доставляють дронами за визначеним графіком. Упродовж місяця підрозділу доставили 27 пакунків, кожен із яких важив близько дев’яти кілограмів", - заявило командування.

Попри це, воно визнало, що ситуація на цьому напрямку залишається вкрай складною через несприятливі погодні умови, штурми росіян та роботу ворожих засобів РЕБ. Мовляв, саме це заважає доставляти вантажі вчасно та неушкодженими.

"Інформація, озвучена у відеозверненні, не відображає всіх обставин. Водночас повідомляємо, що командування бригади робить усе можливе, аби найближчим часом провести ротацію - щойно це можна буде зробити безпечно для життя і здоров’я особового складу. Наразі важливо не наражати захисників на додаткову небезпеку під час переміщення", - заявило командування 121-ї бригади.

На тлі останніх подій воно також попросило не робити передчасних висновків і не поширювати інформацію без урахування повного контексту.