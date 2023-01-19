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Ні "руському міру"? Киргизстан має намір перевести держустанови рідною мовою

Фото: Киргизстан має намір перекласти держустанови рідною мовою (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Парламент Киргизстану у першому читанні прийняв законопроект про державну мову. Він спрямований на встановлення правових засад застосування державної мови та здійснення мовної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азаттик Уналгіси" .

Згідно з новим законом, киргизька мова стане робочою для державних органів. За це проголосували 75 парламентаріїв.

У нинішній версії закону йдеться, що державна влада Киргизстану має працювати "державною мовою, а в необхідних випадках - і офіційною мовою". При цьому в державних установах при необхідності працівники можуть використовуватися інші мови.

Крім того, парламенту Киргизстану пропонується надати право на затвердження киргизького алфавіту та правил орфоепії. Топонімічні найменування пропонується оформляти державною мовою та передавати їх в офіційних документах та ЗМІ за допомогою транслітерації.

Зазначимо, що російська мова в Киргизстані має статус офіційної. Нею говорить близько половини населення.

Нагадаємо, раніше в Держдумі РФ пригрозили Киргизстану через намір влади терміново перейменувати всі назви районів Бішкека державною мовою.

Крім того, кілька банків у Киргизстані припинили обслуговування російських банківських карток платіжної системи "Мир".

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мовний законКиргизия