В Киргизстані декілька банків відмовились обслуговувати російські картки "Мир"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевої служби " Радіо Свобода ".

Припинили обслуговування російських банківських карток "Мир" банки "Компаньйон", "Дос Кредо Банк" і "Бакай Банк".

На сайтах банків зазначається, що це сталося через технічні причини. Інформації про відновлення сервісу немає.

Після того, як Росія розпочала війну проти України, більшість країн Заходу запровадили проти неї жорсткі санкції. У тому числі російські банки потрапили під обмеження. У результаті громадяни Росії не могли здійснювати платежі за кордон російськими банківськими картками, а також не могли користуватися міжнародними картками всередині країни.