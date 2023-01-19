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Нет "русскому миру"? Киргизия намерена перевести госучреждения на родной язык

Фото: Киргизия намерена перевести госучреждения на родной язык (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Парламент Киргизии в первом чтении принял законопроект о государственном языке. Он направлен на установление правовых основ применения государственного языка и осуществления языковой политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Азаттык Уналгысы".

Согласно новому закону, кыргызский язык станет рабочим для государственных органов. За это проголосовали 75 парламентариев.

В нынешней версии закона говорится, что государственная власть Киргизии должна работать "на государственном языке, а в необходимых случаях - и на официальном языке". При этом в государственных учреждениях при необходимости работники могут использоваться другие языки.

Кроме того, парламенту Киргизии предлагается дать право на утверждение кыргызского алфавита и правил орфоэпии. Топонимические наименования предлагается оформлять на государственном языке и передавать их в официальных документах и СМИ с помощью транслитерации.

Отметим, что русский язык в Киргизии носит статус официального. На нем говорит около половины населения.

Напомним, ранее в Госдуме РФ пригрозили Киргизии из-за намерения властей срочно переименовать все названия районов Бишкека на государственный язык.

Кроме того, несколько банков в Киргизии прекратили обслуживание российских банковских карт платежной системы "Мир".

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